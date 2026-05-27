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Aos 100 anos, bailarina chilena continua dando aulas

Idosa corrige postura, ensina movimentos e mostra amor pela arte

News das 10|Do R7

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Evelyn Cordero, uma bailarina e professora chilena de 100 anos, ainda se dedica ao ensino do balé.

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