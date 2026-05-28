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Fenômeno gera explosão verde em topo de vulcão

Meteoro intrigou moradores das Filipinas na última segunda (25)

News das 10|Do R7

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Um meteoro gerou um espetáculo raro no céu das Filipinas e intrigou moradores.

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