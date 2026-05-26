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Cidade do México inaugura maior mural pintado com pincel

Obra tem mais de 200 metros quadrados e celebra a história do futebol mexicano

News das 10|Do R7

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O México inaugurou um mural temático de futebol que entrou para o Guinness Book.

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