Animais reaparecem após sono profundo de inverno
Mesmo vivendo em zoológico, ursos hibernam por instinto de sobrevivência
Depois de três meses no sono profundo de inverno, os ursos-pardos saíram para dar o ar da graça no maior zoológico do Reino Unido.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Primeiro arquivo mundial de geleiras é inaugurado por cientistas
Armazenamento de núcleos de gelo são registros dos cenários climáticos
Apresentação debaixo d'agua une mergulho e artes marciais
Demonstração acontece dentro de enorme tanque cheio de peixes na Malásia
Pesquisa ensina neurônios humanos a jogar videogame por meio de sinais elétricos
Experimento mostra caminhos para desenvolvimento da computação biológica
Evento marca fim das celebrações do Ano-Novo Lunar
Centenas de pessoas se reuniram para soltar as tradicionais lanternas em Taiwan
Novo tabuleiro de xadrez é capaz de dar choques
Caso o participante não seja bom no jogo, ou erra uma casa, ele é 'punido'
Museu holandês confirma autoria de Rembrandt em obra
Antes de ter autor identificado, quadro ficou fora de circulação desde 1961
Homem começa viagem de carro até a Copa do Mundo
Torcedor gremista irá percorrer mais de 14 mil quilômetros e deve chegar a Miami em maio
Aumento da temperatura do mar pode reduzir em 20% o total de peixes
Problemática das águas gera consequências diferentes dependendo da espécie
Crocodilo é resgatado em área urbana na Austrália
Pequeno réptil surpreende moradores em parque urbano de Newcastle
Orquestra acolhe pacientes psiquiátricos na França
Projeto usa ensaios musicais como terapia para aliviar sofrimentos mentais
Pesquisador brasileiro desenvolve chocolate sem gordura
Trabalho foi selecionado para programa internacional da Unesco
Esqueleto raro e famoso de 'tricerátops' vai a leilão
Fóssil de 66 milhões de anos faz parte de museu há três décadas
Astros caninos do cinema atual são premiados em evento
Estrelas de quatro patas passeiam cheias de poses e fantasias durante cerimônia
Filme 'É Tempo de Amoras' está em cartaz nos cinemas
Dirigido por Anahí Borges, longa também conta com Antônio Pitanga e Zezé Motta