Astros caninos do cinema atual são premiados em evento

Estrelas de quatro patas passeiam cheias de poses e fantasias durante cerimônia

News das 10|Do R7

A 20ª edição do Fido Awards ocorreu em Londres e destacou as melhores atuações de cães no cinema. O evento reuniu estrelas caninas e seus treinadores para uma noite de reconhecimento.

