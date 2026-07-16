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Ator Andy Serkis surge como Gollum em novo trailer

Filme marca retorno da franquia de J.R.R. Tolkien aos cinemas do mundo todo

News das 10|Do R7

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Em um teaser divulgado recentemente, o ator Andy Serkis foi visto atuando nos bastidores de 'A Caçada de Gollum', uma nova produção da franquia 'O Senhor dos Anéis'.

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