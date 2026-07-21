Vídeo mostra mãe foca ensinando filhote a nadar

Uma mãe foca foi vista ensinando seu filhote a nadar sob uma camada de gelo na Antártida. O vídeo, gravado em 2015 e divulgado recentemente nas redes sociais, revela um momento raro entre as focas, dado que a espécie costuma deixar que os filhotes aprendam sozinhos a sobreviver em um ambiente hostil.



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