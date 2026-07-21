Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vídeo mostra mãe foca ensinando filhote a nadar

Cena rara revela como a espécie aprende a mergulhar sob o gelo da Antártida

News das 10|Do R7

  • Google News

Uma mãe foca foi vista ensinando seu filhote a nadar sob uma camada de gelo na Antártida. O vídeo, gravado em 2015 e divulgado recentemente nas redes sociais, revela um momento raro entre as focas, dado que a espécie costuma deixar que os filhotes aprendam sozinhos a sobreviver em um ambiente hostil.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • animais
  • antartida
  • meio-ambiente
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.