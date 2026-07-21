Partida de futebol em heliponto entra para o Guinness Book
Jogo foi disputado no topo de um arranha-céu em Bogotá, na Colômbia
Em Bogotá, na Colômbia, uma partida de futebol 3 contra 3 foi disputada no topo de um arranha-céu e acabou entrando para o livro dos recordes.
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