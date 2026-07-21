Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Partida de futebol em heliponto entra para o Guinness Book

Jogo foi disputado no topo de um arranha-céu em Bogotá, na Colômbia

News das 10|Do R7

  • Google News

Em Bogotá, na Colômbia, uma partida de futebol 3 contra 3 foi disputada no topo de um arranha-céu e acabou entrando para o livro dos recordes.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Colômbia
  • Futebol
  • recorde-mundial
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.