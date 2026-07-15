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Filme de ação com Ryan Reynolds ganha trailer

Produção do streaming também tem Kenneth Branagh no elenco de peso

News das 10|Do R7

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Foi divulgado o trailer oficial e completo do filme “Mayday”, produzido por Ryan Reynolds. A produção tem a estreia marcada para 4 de setembro nos streamings.

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