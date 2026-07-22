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Idoso de 105 anos realiza sonho de saltar de paraquedas

Aventura estava na lista de desejos; ele foi acompanhado por familiares e amigos

News das 10|Do R7

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Um idoso de 105 anos resolveu comemorar o aniversário de um jeito especial e saltou de paraquedas como comemoração.

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