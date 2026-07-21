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Campeonato reúne os melhores 'speedcubers' do mundo

Desafios incluem provas de velocidade e cubo mágico de olhos vendados

News das 10|Do R7

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O Campeonato Europeu de Speedcubing, disputado na Holanda, reúne os melhores especialistas do mundo na arte de resolver o famoso cubo mágico.

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