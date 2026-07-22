Caldo de mocotó se torna opção de café da manhã no frio
População do centro-sul opta por prato para aquecer logo pela manhã
Com a chegada dos dias frios em São Paulo e temperaturas próximas a zero grau no Rio Grande do Sul, pratos quentes como sopas e caldos se tornaram populares entre os brasileiros. Em Porto Alegre, uma tradição local está ganhando destaque: o consumo de mocotó logo pela manhã. Esta prática tem sido adotada por muitos trabalhadores que buscam um reforço nutritivo para enfrentar o frio intenso.
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