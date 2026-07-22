Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caldo de mocotó se torna opção de café da manhã no frio

População do centro-sul opta por prato para aquecer logo pela manhã

News das 10|Do R7

  • Google News

Com a chegada dos dias frios em São Paulo e temperaturas próximas a zero grau no Rio Grande do Sul, pratos quentes como sopas e caldos se tornaram populares entre os brasileiros. Em Porto Alegre, uma tradição local está ganhando destaque: o consumo de mocotó logo pela manhã. Esta prática tem sido adotada por muitos trabalhadores que buscam um reforço nutritivo para enfrentar o frio intenso.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Rio Grande do Sul
  • cafe
  • news-das-10
  • inverno

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.