Duas flores-cadáver desabrocham ao mesmo tempo
Planta rara libera odor de carne em decomposição para atrair polinizadores
Uma das flores mais raras e malcheirosas do mundo, a flor-cadáver, virou atração lá na Califórnia, nos Estados Unidos.
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