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Duas flores-cadáver desabrocham ao mesmo tempo

Planta rara libera odor de carne em decomposição para atrair polinizadores

News das 10|Do R7

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Uma das flores mais raras e malcheirosas do mundo, a flor-cadáver, virou atração lá na Califórnia, nos Estados Unidos.

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