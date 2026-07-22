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Caso raro: australiana dá à luz a quadrigêmeas idênticas

Bebês nasceram prematuras e gravidez era de altíssimo risco

News das 10|Do R7

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Uma australiana deu à luz quadrigêmeas idênticas. O caso é considerado extremamente raro pela medicina.

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