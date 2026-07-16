Leilão reúne relíquias raríssimas da Copa do Mundo

Um leilão com itens raros relacionados à Copa do Mundo vai acontecer nos Estados Unidos e promete atrair fãs do futebol e colecionadores. Entre os destaques estão camisetas autografadas por Lionel Messi e uniformes das seleções dos Estados Unidos, México e Canadá, além de bolas oficiais do torneio de 2026.



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