Leilão reúne relíquias raríssimas da Copa do Mundo
Camisas de Messi, bolas oficiais e itens do show do intervalo estão à venda
Um leilão com itens raros relacionados à Copa do Mundo vai acontecer nos Estados Unidos e promete atrair fãs do futebol e colecionadores. Entre os destaques estão camisetas autografadas por Lionel Messi e uniformes das seleções dos Estados Unidos, México e Canadá, além de bolas oficiais do torneio de 2026.
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