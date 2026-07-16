Derretimento das geleiras é estudado em nova expedição

Uma equipe formada por cerca de 80 cientistas participa de uma expedição internacional para a Groenlândia para investigar o derretimento rápido das geleiras e as consequências desse fenômeno climático.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!