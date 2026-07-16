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Derretimento das geleiras é estudado em nova expedição

Missão vai investigar impacto da água do gelo nas correntes do oceano Atlântico

News das 10|Do R7

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Uma equipe formada por cerca de 80 cientistas participa de uma expedição internacional para a Groenlândia para investigar o derretimento rápido das geleiras e as consequências desse fenômeno climático.

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