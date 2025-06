Bolo de bambu e cerimônia tradicional: filhote de panda-gigante celebra 1 ano em zoológico na China

Nem todo bolo de aniversário é de chocolate. Para Mei Zhu, filhote de panda-gigante e celebridade de um zoológico na China , a comemoração do primeiro ano de vida teve festa tradicional, muita cenoura e uma ‘sobremesa de bambu’, na quinta-feira (18).



A bebê panda nasceu com apenas 178 gramas, mas hoje já ultrapassa os 27 quilos. Embora ainda seja amamentada, ela começou a se aventurar pelos brotos de bambu e folhas. Segundo os cuidadores, Mei Zhu está crescendo com muita saúde e apetite.