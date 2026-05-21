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Torcedores fazem fila para garantir moeda da Copa do Mundo

México, que sediará o jogo de abertura do torneio, lança moedas comemorativas

News das 10|Do R7

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A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 já começou e, no México, as novas moedas comemorativas se tornaram itens cobiçados por torcedores.

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