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Festival reúne escultores de vários países na Dinamarca

Obras gigantes são feitas com mil toneladas de areia reciclada

News das 10|Do R7

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Na Dinamarca, o Festival Internacional de Esculturas de Areia chega à sua 15ª edição.

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