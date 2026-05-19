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Robô ajuda orquestra sinfônica em Hong Kong

Humanoide interpretou músicas originais enquanto interagia com o público

News das 10|Do R7

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A robô humanóide Sophia realizou uma apresentação inovadora ao lado de uma orquestra sinfônica em Hong Kong, unindo música clássica, arte digital e tecnologia avançada.

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