Cadela mergulha no mar para salvar tartaruga marinha em perigo em Santa Catarina; veja vídeo
Animal de espécie ameaçada de extinção estava com dificuldades para nadar devido às fortes ondas
Uma cachorra virou heroína ao se arriscar no mar agitado de Penha, em Santa Catarina, para salvar uma tartaruga marinha em perigo, no último domingo (24). A vira-lata percebeu que o animal estava com dificuldades para nadar em meio às fortes ondas e conseguiu puxá-lo para fora da água.
Essa espécie de réptil está ameaçada de extinção e precisa subir regularmente à superfície para conseguir respirar. Após o resgate, a tartaruga foi encaminhada ao setor veterinário de uma universidade local para receber cuidados médicos e se recuperar das dificuldades enfrentadas no oceano.
Últimas