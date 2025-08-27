Cadela mergulha no mar para salvar tartaruga marinha em perigo em Santa Catarina; veja vídeo

Uma cachorra virou heroína ao se arriscar no mar agitado de Penha, em Santa Catarina, para salvar uma tartaruga marinha em perigo, no último domingo (24). A vira-lata percebeu que o animal estava com dificuldades para nadar em meio às fortes ondas e conseguiu puxá-lo para fora da água.



Essa espécie de réptil está ameaçada de extinção e precisa subir regularmente à superfície para conseguir respirar. Após o resgate, a tartaruga foi encaminhada ao setor veterinário de uma universidade local para receber cuidados médicos e se recuperar das dificuldades enfrentadas no oceano.