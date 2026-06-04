Cartas mantêm vínculo entre americana e neozelandesa

A prática de escrever cartas à mão está ressurgindo em meio ao domínio das mensagens instantâneas. Especialistas destacam que essa forma tradicional de comunicação oferece uma conexão mais profunda e pessoal.



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