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Cartas mantêm vínculo entre americana e neozelandesa

Tradição cria conexões mais profundas entre as pessoas em um mundo tecnológico

News das 10|Do R7

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A prática de escrever cartas à mão está ressurgindo em meio ao domínio das mensagens instantâneas. Especialistas destacam que essa forma tradicional de comunicação oferece uma conexão mais profunda e pessoal.

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