Câmeras escondidas registram imagens de felinos ameaçados

Levantamentos identificaram a maior quantidade de tigre-de-sumatra já registrada

Pesquisadores instalaram 167 câmeras com infravermelho ao longo de quase dois anos para observar tigres-de-sumatra. As imagens revelaram uma população ainda mais numerosa do que se imaginava da espécie.

