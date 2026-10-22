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Felino raro é gravado caminhando com filhotes

Leonardo-das-neves é classificado como ameaçado de extinção

News das 10|Do R7

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Uma fêmea de leopardo-das-neves foi gravada caminhando com dois filhotes nas montanhas da Sibéria, na Rússia.

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