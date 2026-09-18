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Filme transforma Alzheimer em história de amor e cuidado

Trama acompanha jovem que cuida da mãe diagnosticada com a doença

News das 10|Do R7

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A animação Tangles aborda os impactos do Alzheimer e os desafios enfrentados por familiares e cuidadores durante o processo.

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