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Obras de Vincent Van Gogh são reunidas em museu na Holanda

Coleção é uma das maiores do mundo dedicada ao famoso pintor

News das 10|Do R7

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Um museu na Holanda organizou uma exposição única que apresenta 88 pinturas do renomado artista Vincent Van Gogh.

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  • Exposição
  • Países Baixos (Holanda)
  • van gogh

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