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Louvre terá que fechar se não for reformado, segundo alerta do presidente

Grupo entrou no museu em outubro de 2025 e roubou joias da Coroa Francesa

News das 10|Do R7

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O Museu do Louvre pode ter que fechar as portas ao público se não for realizado um grande plano de reforma e modernização.

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