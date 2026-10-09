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Luta de robôs humanoides chama a atenção em Singapura

Lutadores controlam máquinas com controles à distância

News das 10|Do R7

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A cidade-Estado de Singapura foi palco do Avatar Robot Combat, uma competição internacional em que robôs humanoides são controlados remotamente por seres humanos.

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