Mudanças climáticas aumentam risco de deslizamentos nos Alpes
Pesquisadores monitoram fissuras na Alemanha para prevenir desastres
O degelo e as chuvas intensas estão aumentando o risco de deslizamentos nos Alpes europeus.
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