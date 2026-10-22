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Mudanças climáticas aumentam risco de deslizamentos nos Alpes

Pesquisadores monitoram fissuras na Alemanha para prevenir desastres

News das 10|Do R7

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O degelo e as chuvas intensas estão aumentando o risco de deslizamentos nos Alpes europeus.

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