'Mulheres no Comando': reality sobre empreendedorismo feminino estreia dia 24 na RECORD NEWS

O novo reality show Mulheres do Comando chega à RECORD NEWS em 24 de novembro. Apresentado por Fabi Saad, o programa acompanhará três empreendedoras em uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional, porém apenas uma delas receberá um prêmio em dinheiro e uma mentoria personalizada.



