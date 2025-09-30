Nasce girafa no zoológico de Paris depois de seis anos

O zoológico de Paris está em festa, isso por ter recebido o primeiro filhote de girafa em seis anos. Esse nascimento é visto como uma grande vitória para o planeta, porque essa fêmea pertence à sub-espécie de girafa-do-cordofão — classificada como “criticamente em perigo” pela União Internacional para a Conservação da Natureza. E sabe quanto pesa a girafa recém-nascida? 44 quilos e já mede um 1,63 m. Agora, a filhote se junta a um grupo de dez girafas adultas que pertencem ao zoológico.



