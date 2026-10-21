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Praia vermelha encanta visitantes e moradores na China

Vegetação muda de verde para vermelho durante o outono

News das 10|Do R7

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Na província de Shandong, na China, uma extensa área costeira está chamando a atenção por sua transformação visual única.

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