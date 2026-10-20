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Refúgio secreto da princesa Diana está à venda em Londres

Mansão custa R$ 174 milhões; local é onde Lady Di conseguia fugir dos holofotes

News das 10|Do R7

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Uma mansão histórica em Londres, que serviu de refúgio para a princesa Diana, está à venda por R$ 174 milhões.

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