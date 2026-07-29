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Série protagonizada por Summer H. Howell ganha trailer

Produção tem data de estreia prevista para o dia 7 de outubro no streaming

News das 10|Do R7

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Foi divulgado o primeiro trailer de 'Carrie, a Estranha', nova série baseada na obra de Stephen King. Esta será a primeira adaptação televisiva do romance publicado pelo autor em 1974.

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