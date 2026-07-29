Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Espécie nativa de Madagascar é resgatada na Colômbia

Lêmure-de-cauda-anelada enfrenta ameaça de extinção

News das 10|Do R7

  • Google News

Um filhote de lêmure-de-cauda-anelada está conquistando funcionários e visitantes de um zoológico na Colômbia.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Colômbia
  • animais
  • animal-em-extincao
  • africa

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.