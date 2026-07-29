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Longa premiado em Cannes ganha data de estreia no Brasil

Trama da produção se passa no verão de 1949, no auge da Guerra Fria

News das 10|Do R7

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Depois de conquistar o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes em 2026, 'A Terra do Meu Pai' ('Fatherland', em inglês) ganhou data de estreia no Brasil.

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