Longa premiado em Cannes ganha data de estreia no Brasil

Depois de conquistar o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes em 2026, 'A Terra do Meu Pai' ('Fatherland', em inglês) ganhou data de estreia no Brasil.



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