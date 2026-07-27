Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Pets abrem clima da Comic-Con em San Diego

Animais desfilam fantasiados de heróis e personagens de filmes famosos

News das 10|Do R7

  • Google News

Antes mesmo da abertura oficial da San Diego Comic-Con, quem roubou a cena de fato foram os pets e animais de estimação.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Animais
  • Pets
  • animal-de-estimacao
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.