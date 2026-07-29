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Filme do Homem-Aranha pode ter a 2ª maior estreia mundial da história

Projeções indicam que longa pode arrecadar US$ 800 milhões no fim de semana

News das 10|Do R7

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O novo filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' teve sua estreia mundial em Los Angeles. O evento reuniu Tom Holland, Zendaya e outros membros do elenco renomado para a nova produção da Marvel.

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