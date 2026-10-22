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Startup do Quênia cria mãos robóticas para surdos

Tecnologia traduz a fala em língua de sinais e já está presente em 78 escolas

News das 10|Do R7

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Uma startup do Quênia desenvolveu uma tecnologia inovadora que promete transformar a educação para crianças surdas.

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