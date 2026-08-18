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Depósito de resíduos de mármore vira atração turística

Área recebe mais de 5.500 toneladas de lixo industrial por dia e atrai curiosos

News das 10|Do R7

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Uma paisagem na Índia, formada por toneladas de resíduos de mármore, tem chamado a atenção de turistas.

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