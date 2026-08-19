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TRF-3 faz alerta sobre tráfico de pessoas e trabalho escravo

História em quadrinhos e exposição interativa mostram como agem as quadrilhas

News das 10|Do R7

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Uma proposta de emprego dos sonhos, a promessa de uma vida melhor ou de um salário muito acima da média. É assim que muitas quadrilhas conseguem atrair vítimas para o tráfico de pessoas e trabalho escravo.

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