Operação combate fraudes em tratamentos de crianças autistas

A polícia de São Paulo realizou uma operação para desmantelar um esquema fraudulento envolvendo clínicas que ofereciam tratamentos a crianças com transtorno do espectro autista. As investigações revelaram que essas instituições simulavam atendimentos e emitiam laudos médicos falsos para obrigar operadoras de saúde a custear procedimentos inexistentes ou superfaturados.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!