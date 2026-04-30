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Operação combate fraudes em tratamentos de crianças autistas

Clínicas simulavam atendimentos e forçavam operadoras a cobrir despesas falsas

News das 19h|Do R7

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A polícia de São Paulo realizou uma operação para desmantelar um esquema fraudulento envolvendo clínicas que ofereciam tratamentos a crianças com transtorno do espectro autista. As investigações revelaram que essas instituições simulavam atendimentos e emitiam laudos médicos falsos para obrigar operadoras de saúde a custear procedimentos inexistentes ou superfaturados.

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