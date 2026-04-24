Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

IA aumenta risco no mercado de trabalho para mais jovens

Atualmente, cerca de 30 milhões de pessoas estão expostas à tecnologia no Brasil

News das 19h|Do R7

  • Google News

O pesquisador Daniel Duque do FGV Ibre explora os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Inteligência artificial
  • Mercado de trabalho

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.