IA aumenta risco no mercado de trabalho para mais jovens
Atualmente, cerca de 30 milhões de pessoas estão expostas à tecnologia no Brasil
O pesquisador Daniel Duque do FGV Ibre explora os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho.
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