Veja confusão no anúncio do placar de 42 não a 34 sim
Anúncio da votação final tem confusão no Senado; veja vídeo
Nesta quarta-feira (29), o plenário do Senado teve confusão após a votação para a indicação de Jorge Messias ao cargo de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).
Em meio aos gritos e discussões, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tentou anunciar o resultado da votação no plenário, mas a confusão se sobressaiu. Ele chegou a chamar as autoridades policiais locais para manter a ordem.
"Votaram sim 34 senadores e senadoras; votaram não , 42 senadores. Foi rejeitada a indicação", declarou, alterado, o presidente do Senado.
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