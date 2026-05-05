Carro em alta velocidade capota e atinge oficina mecânica
Motorista e passageiro foram socorridos; eles estavam alcoolizados e sem cinto
Um acidente impressionante ocorreu em Sorocaba, no interior de São Paulo. Um carro em altíssima velocidade capotou e invadiu uma oficina mecânica na cidade. O incidente foi capturado por câmeras de segurança do local. No momento da colisão, a oficina ainda estava fechada para o público, mas um funcionário já se encontrava no local aguardando o início das atividades.
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