Carro em alta velocidade capota e atinge oficina mecânica

Um acidente impressionante ocorreu em Sorocaba, no interior de São Paulo. Um carro em altíssima velocidade capotou e invadiu uma oficina mecânica na cidade. O incidente foi capturado por câmeras de segurança do local. No momento da colisão, a oficina ainda estava fechada para o público, mas um funcionário já se encontrava no local aguardando o início das atividades.



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