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Motociclista invade contramão e fica bravo após colidir com outra moto; veja

Todos os envolvidos no acidente saíram ilesos

News das 19h|Do R7

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Um acidente entre duas motos foi flagrado neste domingo (3) na região metropolitana de São Paulo. As imagens mostram quando um motociclista, com um garupa, desce a ladeira. Ao chegar perto da esquina, o outro motorista faz a curva e invade a contramão, e ainda fica bravo após as duas motos colidirem de frente. As três pessoas levantaram sem ferimentos aparentes.

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