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Sergio Moro reage à rejeição do Senado sobre indicação de Jorge Messias ao STF

AGU recebeu 34 votos e não atingiu maioria em plenário

News das 19h|Do R7

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O senador Sergio Moro expressou suas opiniões à imprensa sobre as recentes decisões políticas no Brasil. Moro destacou a importância de manter o Supremo Tribunal Federal independente do Poder Executivo.

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