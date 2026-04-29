Sergio Moro reage à rejeição do Senado sobre indicação de Jorge Messias ao STF

O senador Sergio Moro expressou suas opiniões à imprensa sobre as recentes decisões políticas no Brasil. Moro destacou a importância de manter o Supremo Tribunal Federal independente do Poder Executivo.



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