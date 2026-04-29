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Randolfe Rodrigues comenta rejeição do Senado a Messias

AGU recebeu 34 votos e não atingiu maioria em plenário

News das 19h|Do R7

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O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, comentou sobre a recente votação no Senado que resultou em um revés para o governo.

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