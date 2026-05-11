Vídeo: ônibus desgovernado destrói muro de casa no interior de SP

Um ônibus desgovernado atingiu uma casa no interior de São Paulo na última quinta-feira (7). Imagens de segurança mostram quanto o ônibus, que estava parado do outro lado da rua, desce de ré até atingir uma moto estacionada e destruir o muro da residência. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil interditou parcialmente o imóvel de forma preventiva.



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