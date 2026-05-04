Mulher ferida após filho atear fogo em moto morre

Um incidente resultou na morte de uma mulher após seu filho incendiar a própria motocicleta para evitar que ela fosse apreendida pela polícia. O caso aconteceu em 28 de abril na região serrana do Espírito Santo.



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